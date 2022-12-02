Россиянам посоветовали есть больше мяса с майонезом, чтобы похудеть к Новому году

Чтобы сбросить вес до Нового года, не обязательно морить себя голодом и изнурять физическими упражнениями. Как рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков, для этого подойдёт кетогенная диета.

"Есть очень простая диета, позволяющая похудеть к Новому году, — кетогенная. Для этого нужно употреблять максимальное количество жиров и минимальное количество углеводов. То есть исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза. Такая диета", — сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Как отметил врач, отказ от употребления углеводов и включение в рацион жирных продуктов помогут достигнуть необходимого результата за очень короткий срок. Например, за две-три недели можно будет скинуть от пяти до десяти килограммов, что даст результаты уже к Новому году.

При этом диетолог предупредил, что долго придерживаться кетогенной диеты нельзя, так как она предназначена для снижения веса только на определённое количество килограммов. Такой способ токсичен для органов, поэтому перед началом диеты нужно посетить врача, подытожил Ковальков.