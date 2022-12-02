Шпион с Украины: Разведку дрона со встроенной камерой над Белоруссией сняли на видео

Очередной беспилотный летательный аппарат был замечен на границе Белоруссии с Украиной. Об этом сообщили в пограничном комитете республики.

Белорусские пограничники сбили очередной беспилотник на границе с Украиной. Видео © Telegram / Пограничный комитет Белоруссии

Белорусские пограничники вместе с военными обнаружили квадрокоптер на высоте около 300 метров над пунктом пропуска Мокраны, который располагается всего в 1200 метрах от границы.

"Беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен", — говорится в сообщении комитета.

Известно, что у БПЛА не было никаких опознавательных знаков, кроме встроенной камеры для ведения разведки. Теперь белорусские службы проводят проверку.