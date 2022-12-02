Шпион с Украины: Разведку дрона со встроенной камерой над Белоруссией сняли на видео
В Белоруссии сбили очередной беспилотник-разведчик, запущенный с территории Украины
Очередной беспилотный летательный аппарат был замечен на границе Белоруссии с Украиной. Об этом сообщили в пограничном комитете республики.
Белорусские пограничники сбили очередной беспилотник на границе с Украиной. Видео © Telegram / Пограничный комитет Белоруссии
Белорусские пограничники вместе с военными обнаружили квадрокоптер на высоте около 300 метров над пунктом пропуска Мокраны, который располагается всего в 1200 метрах от границы.
"Беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен", — говорится в сообщении комитета.
Известно, что у БПЛА не было никаких опознавательных знаков, кроме встроенной камеры для ведения разведки. Теперь белорусские службы проводят проверку.
Стоит отметить, что это уже не первый подобный инцидент. До этого пограничники Белоруссии сбили беспилотный летательный аппарат, который также нарушил границу республики, прилетев со стороны Украины. Это произошло ещё в ноябре.
Telegram / Пограничный комитет Белоруссии