На танкере в турецком порту Самсун произошёл взрыв

В Турции в порту Самсун произошёл взрыв, пишет CNN Türk. Сообщается, что ЧП произошло на танкере, после чего на месте начался пожар и возник чёрный дым.

В Турции на танкере произошёл взрыв. Видео © CNN Türk

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. О пострадавших или погибших не сообщается, на данный момент выясняется причина случившегося.

Самсун — один из важнейших портов Турции, обслуживающий перевозки в несколько стран, в том числе и Россию.