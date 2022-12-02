На танкере в турецком порту Самсун произошёл взрыв
В Турции в порту Самсун произошёл взрыв, пишет CNN Türk. Сообщается, что ЧП произошло на танкере, после чего на месте начался пожар и возник чёрный дым.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. О пострадавших или погибших не сообщается, на данный момент выясняется причина случившегося.
Самсун — один из важнейших портов Турции, обслуживающий перевозки в несколько стран, в том числе и Россию.
Ранее Лайф показывал видео взрыва автомобиля в Волгограде, в котором погиб ребёнок. На кадрах видно, что водитель выходит из машины и подбегает к багажнику, после чего происходит взрыв.