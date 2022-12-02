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2 декабря, 09:27

На танкере в турецком порту Самсун произошёл взрыв

<p>В Турции на танкере произошёл взрыв. Обложка © <a href="https://www.cnnturk.com/ekonomi/turk-isten-net-kirmizi-cizgi-bu-rakam-yoksa-masada-yokuz" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CNN </a><a href="https://www.cnnturk.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Türk</a></p>

В Турции на танкере произошёл взрыв. Обложка © CNN Türk

В Турции в порту Самсун произошёл взрыв, пишет CNN Türk. Сообщается, что ЧП произошло на танкере, после чего на месте начался пожар и возник чёрный дым.

В Турции на танкере произошёл взрыв. Видео © CNN Türk

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. О пострадавших или погибших не сообщается, на данный момент выясняется причина случившегося.

Самсун — один из важнейших портов Турции, обслуживающий перевозки в несколько стран, в том числе и Россию.

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Матвей Шандрыголов

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