Американские военные в Литве приведены в боевой режим
Командующий ВС Литвы: США изменили характер военного присутствия в стране на боевой
Командующий Вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рупшис рассказал об изменениях в задачах американских ротационных подразделений, которые дислоцируются в республике. По его словам, бойцы начали менять уровень военного присутствия со сдерживания на боевой.
"Американские военные находились [в Литве] с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, а теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий", — сказал он в эфире национального радио LRT.
Всё дело в изменениях, которые происходят в сфере безопасности, считает Рупшис. До этого сдерживающие средства продемонстрировали, что присутствие американских военных в стране могло видоизмениться с тактической точки зрения.
Кстати, ранее Лайф писал, что США могут продать Литве восемь ракетных систем залпового огня HIMARS. Цена пусковых установок и оборудования к ним составит 495 миллионов долларов. По данным военных, это не поменяет соотношение сил в регионе, но поможет модернизировать ВС Литвы, повысив возможность их взаимодействия с армией США.
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