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2 декабря, 09:20

Американские военные в Литве приведены в боевой режим

Командующий ВС Литвы: США изменили характер военного присутствия в стране на боевой

Командующий Вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рупшис рассказал об изменениях в задачах американских ротационных подразделений, которые дислоцируются в республике. По его словам, бойцы начали менять уровень военного присутствия со сдерживания на боевой.

"Американские военные находились [в Литве] с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, а теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий", — сказал он в эфире национального радио LRT.

Всё дело в изменениях, которые происходят в сфере безопасности, считает Рупшис. До этого сдерживающие средства продемонстрировали, что присутствие американских военных в стране могло видоизмениться с тактической точки зрения.

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Кстати, ранее Лайф писал, что США могут продать Литве восемь ракетных систем залпового огня HIMARS. Цена пусковых установок и оборудования к ним составит 495 миллионов долларов. По данным военных, это не поменяет соотношение сил в регионе, но поможет модернизировать ВС Литвы, повысив возможность их взаимодействия с армией США.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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