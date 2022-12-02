Американские военные в Литве приведены в боевой режим

Командующий Вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рупшис рассказал об изменениях в задачах американских ротационных подразделений, которые дислоцируются в республике. По его словам, бойцы начали менять уровень военного присутствия со сдерживания на боевой.

"Американские военные находились [в Литве] с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, а теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий", — сказал он в эфире национального радио LRT.

Всё дело в изменениях, которые происходят в сфере безопасности, считает Рупшис. До этого сдерживающие средства продемонстрировали, что присутствие американских военных в стране могло видоизмениться с тактической точки зрения.