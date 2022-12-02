Врач развеял мифы о горчичнике: эффективен ли при простуде и как может помочь при ишемии

Во всём мире уже отходят от любимого советского способа лечения простуды — горчичников, так как их эффективность в широкой клинической практике не доказана. В каких случаях они всё же могут помочь, Лайфу рассказал кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Сергей Васильев.

Несмотря на то что к этой практике прибегают всё реже, горчичник по-прежнему можно применять в качестве симптоматического лечения, отметил собеседник Лайфа.

"Он облегчает дыхание, улучшает кровоснабжение в зоне постановки. Раньше думали, что он прогревает лёгкие или бронхи, но такого эффекта, конечно, нет", — рассказал врач.

Кроме того, кардиолог раскрыл, как горчичник может помочь в случае приступа ишемической болезни сердца, если под рукой нет нужных лекарств.

"Есть "полуофициальная" методика постановки горчичника при ишемической болезни сердца во время приступа, если нет под рукой препаратов или долго ждать скорую. Горчичник рефлекторно расслабляет коронарные сосуды за счёт жжения кожи, и кровоснабжение несколько улучшается. Понятно, что это малоэффективный способ, но тем не менее в некоторых случаях он может помочь", — добавил Васильев.