Секс может избавить женщин от предменструального синдрома, заявил врач

Психотерапевт и сексолог Сильва Невес рассказал, почему секс снижает стресс, улучшает сон и помогает женщинам справиться с менструальными болями. Его комментарии приводит британский новостной портал Metro.

Помимо пользы от физической активности, напомнил эксперт, секс благоприятно сказывается на общем состоянии человеческого здоровья: повышается иммунитет, снижается тревожность, улучшается сон, а организм вырабатывает гормоны счастья.

"Во время секса высвобождается коктейль химических веществ, в том числе окситоцин (гормон, важный для психологического благополучия), дофамин (гормон хорошего самочувствия) и половые гормоны (тестостерон, эстроген и прогестерон). Поэтому секс хорош для снятия стресса и ощущения близости с партнёром", — уточнил сексолог.

Оргазм также улучшает сон, а ещё избавляет представительниц женского пола от предменструального синдрома и хорошо сказывается на внешности за счёт высвобождения эстрогена. Невес подчёркивает, что главное — это не количество секса, а его качество.

"Согласно одному исследованию, у людей, которые занимались сексом чаще, было больше иммуноглобулина — белка плазмы крови, являющегося частью иммунной системы", — добавил специалист.