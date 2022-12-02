Секс может избавить женщин от предменструального синдрома, заявил врач
Сексолог Невес: Секс улучшает сон и обезболивает перед менструацией
Психотерапевт и сексолог Сильва Невес рассказал, почему секс снижает стресс, улучшает сон и помогает женщинам справиться с менструальными болями. Его комментарии приводит британский новостной портал Metro.
Помимо пользы от физической активности, напомнил эксперт, секс благоприятно сказывается на общем состоянии человеческого здоровья: повышается иммунитет, снижается тревожность, улучшается сон, а организм вырабатывает гормоны счастья.
"Во время секса высвобождается коктейль химических веществ, в том числе окситоцин (гормон, важный для психологического благополучия), дофамин (гормон хорошего самочувствия) и половые гормоны (тестостерон, эстроген и прогестерон). Поэтому секс хорош для снятия стресса и ощущения близости с партнёром", — уточнил сексолог.
Оргазм также улучшает сон, а ещё избавляет представительниц женского пола от предменструального синдрома и хорошо сказывается на внешности за счёт высвобождения эстрогена. Невес подчёркивает, что главное — это не количество секса, а его качество.
"Согласно одному исследованию, у людей, которые занимались сексом чаще, было больше иммуноглобулина — белка плазмы крови, являющегося частью иммунной системы", — добавил специалист.
Ранее психолог Станислав Самбурский объяснил, почему отказ от секса до свадьбы — очень плохая идея. Эксперт также напомнил, что отказ от секса в период полного полового созревания — в 17–20 лет — приводит молодых людей к депрессиям и даже к психическим расстройствам.
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