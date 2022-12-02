В Москве задержали банду "Джокеров", которые избили и ограбили тёщу актёра Алексея Воробьёва

В Москве задержали налётчиков, которые избили и ограбили тёщу известного российского певца и актёра Алексея Воробьёва. Они вынесли из дома ювелирные изделия на сумму десять миллионов рублей.

Как стало известно SHOT, подозреваемых в преступлении нашли в московской квартире на Рязанском проспекте. Там они все вместе проживали и, к слову, нигде не работали. Задержанными оказались 44-летний Мурад К., 41-летний Руслан З. и 39-летний Магамед С. Двое последних зарегистрированы в Дагестане, а первый — в Зеленограде. Кроме того, у одного из преступников уже есть судимость. Мурад ранее уже привлекался по грабежу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Теперь членам банды "Джокеров" грозит серьёзное наказание, вплоть до 15 лет тюрьмы. Часть похищенного уже изъята, однако оставшееся найти пока не удалось.