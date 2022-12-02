С приходом арктического антициклона цены на газ в Европе вновь выросли
Bloomberg: Цены на газ в Европе начали расти из-за прихода арктического антициклона
Цены на газ в Европе выросли из-за арктического антициклона. Как пишет аналитик агентства Bloomberg Жозефина Фокуль, значительное похолодание также станет испытанием "для хрупких энергетических сетей региона".
"Холодное начало декабря приведёт к увеличению спроса в Центральной и Северной Европе, и это может сохраниться во второй половине месяца, если блокирование Арктики останется сильным", — сказано в статье.
По словам автора, тёплая осень позволила коммунальным службам пополнить хранилища, но первые затяжные холода непременно их опустошат. Такая погода увеличит спрос на газ. Она подчеркнула, что, согласно прогнозам, эта зима будет более холодной, чем предыдущие. По предварительным оценкам синоптиков, в середине декабря погода будет ниже средних показателей.
Ранее Лайф писал о том, что цена газа в Европе выросла до 1250 долларов за одну тысячу кубических метров. Подорожание топлива на 20% наблюдается на фоне похолодания.
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