"Как был, так и остался": В постпредстве РФ рассказали о непопулярности главы миссии Украины в ООН

Постоянное представительство России при ООН не контактирует с постпредом Украины при всемирной организации Сергеем Кислицей с момента его прибытия в Нью-Йорк. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, назвав украинского дипломата "крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком".

Политик ещё до начала специальной военной операции показал своё истинное отношение, а именно незаинтересованность в диалоге с российской стороной, указал Полянский. Помимо этого он пытался негативно настроить и работников своего аппарата.

"Он как был, мягко говоря, далеко не самым популярным человеком в местном дипкорпусе ООН, так и остался", — отметил российский зампостпреда в беседе с "Лентой.ру".

Как считает Полянский, хоть сейчас Кислица и оказался в центре внимания, однако его заслуги в этом совершенно нет. Дело лишь в том, что у Украины в ООН просто нет других представителей.