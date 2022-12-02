"Как был, так и остался": В постпредстве РФ рассказали о непопулярности главы миссии Украины в ООН
Полянский назвал постпреда Украины при ООН неконтактным и неконструктивным человеком
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Обложка © ТАСС / Zuma
Постоянное представительство России при ООН не контактирует с постпредом Украины при всемирной организации Сергеем Кислицей с момента его прибытия в Нью-Йорк. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, назвав украинского дипломата "крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком".
Политик ещё до начала специальной военной операции показал своё истинное отношение, а именно незаинтересованность в диалоге с российской стороной, указал Полянский. Помимо этого он пытался негативно настроить и работников своего аппарата.
"Он как был, мягко говоря, далеко не самым популярным человеком в местном дипкорпусе ООН, так и остался", — отметил российский зампостпреда в беседе с "Лентой.ру".
Как считает Полянский, хоть сейчас Кислица и оказался в центре внимания, однако его заслуги в этом совершенно нет. Дело лишь в том, что у Украины в ООН просто нет других представителей.
Кстати, ранее российский постпред при ООН Василий Небензя даже отказался слушать речь украинского постпреда в СБ ООН, допустившего оскорбительные заявления в адрес российских дипломатов. Он выразил сожаление по поводу того, что подобные выходки отражают нынешнее состояние украинской дипломатии и являются, по его словам, свидетельством неспособности и неготовности киевских властей "к какому-либо диалогу, не говоря уже о цивилизованном".
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