В ЛНР сообщили о панике среди офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артёмовск
Марочко: Офицеры ВСУ паникуют из-за отсутствия приказа покинуть Артёмовск
Офицеры украинской армии, которые находятся в районе Артёмовска, испытывают панику из-за отсутствия приказов командиров покинуть город. Как рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, в связи с успехами российских войск на данном направлении положение ВСУ ухудшается с каждым днём.
"Положение вооружённых формирований Украины ввиду успехов наших войск в районе Артёмовска с каждым днём ухудшается. На данный момент есть все основания для подготовки эвакуации пункта управления войсками из населённого пункта в более безопасное место", — сообщил Марочко в беседе с ТАСС.
Вместе с тем украинские командиры в данной ситуации даже не рассматривают варианты перемещения своих подчинённых. Этот факт крайне беспокоит офицеров старшего состава, находящихся в районе Артёмовска, и вызывает у них настоящую панику, подчеркнул Марочко.
Ранее стало известно, что российские военные значительно продвинулись на Артёмовском направлении. Как рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, союзные силы достигли огневого контроля всех основных дорог. Позднее об успехах на Марьинском и Артёмовском направлениях заявил и врио главы ДНР Денис Пушилин.
ТАСС / MARKIIAN LYSEIKO