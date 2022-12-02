В ЛНР сообщили о панике среди офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артёмовск

Офицеры украинской армии, которые находятся в районе Артёмовска, испытывают панику из-за отсутствия приказов командиров покинуть город. Как рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, в связи с успехами российских войск на данном направлении положение ВСУ ухудшается с каждым днём.

"Положение вооружённых формирований Украины ввиду успехов наших войск в районе Артёмовска с каждым днём ухудшается. На данный момент есть все основания для подготовки эвакуации пункта управления войсками из населённого пункта в более безопасное место", — сообщил Марочко в беседе с ТАСС.