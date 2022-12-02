Пара сотен омаров на ужин: На Белый дом ополчились из-за трапезы Байдена и Макрона

Траты Белого дома на официальный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона сочли необоснованными. В особенности политики, экоактивисты и кулинары раскритиковали выбор омаров как одного из блюд, пишет Wall Street Journal.

На трапезу были доставлены омары из штата Мэн, где их ловля, к слову, вызывает множество юридических и нормативных споров. Как пишет издание, специальное оборудование вредит гренландским китам, которые находятся под угрозой исчезновения.

Так, ранее две природоохранные группы обращались к потребителям с предупреждением о покупке морепродукта в регионе, а сеть супермаркетов Whole Foods даже перестала его продавать, объясняя это несоответствием "стандартам устойчивого развития". Поэтому появление 200 омаров на трапезе лидеров двух стран не просто не осталось незамеченным, а вызвало шквал критики от общества.

"Если мэнский омар достаточно хорош, чтобы его подавать в Белом доме, почему он недостаточно хорош для всех розничных продавцов морепродуктов, включая Whole Foods", — указала сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз в Twitter.

Также в стороне не остались и организации по защите океана и его ресурсов. Один из руководителей группы Oceana Гиб Броган назвал новость шоком и указал, что Байден мог выбрать для ужина и другое блюдо, более "экологичное". Кроме того, инцидент раскритиковал глава регионального промыслового хаба Билли Милликен, особенно он возмутился рецептом приготовления деликатеса. Как сообщали в Белом доме, их тушили в масле и подавали с гарниром.

"К сожалению, ни один из этих гарниров не делает ему чести, хотя, если это настоящий мэнский омар, его трудно испортить", — заявил Милликен.

По его словам, морепродукт нужно готовить на пару с добавлением небольшого количества воды, идеально будет использовать морскую воду.