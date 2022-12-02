В Airbus заявили о планах отказаться от российского титана

Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует полностью отказаться от использования российского титана в течение нескольких месяцев. Об этом рассказал глава оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн.

"Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идёт о титане. Это вопрос месяцев, а не лет", — сказал во время брифинга в Мюнхене Шольхорн, слова которого цитирует агентство Reuters.

Шольхорн не стал называть конкретную дату, уточнив, что отказ является довольно сложным процессом, однако заверил, что это произойдёт.

Представитель компании добавил, что Airbus полностью исключила использование титана из России при производстве военных самолётов, но для его замещения в гражданском секторе понадобится некоторое время. При этом компания уже нарастила закупки металла в США и Японии.