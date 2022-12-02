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2 декабря, 05:14

В Airbus заявили о планах отказаться от российского титана

Представитель Airbus заявил, что компания начала процесс отказа от российского титана

Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует полностью отказаться от использования российского титана в течение нескольких месяцев. Об этом рассказал глава оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн.

"Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идёт о титане. Это вопрос месяцев, а не лет", — сказал во время брифинга в Мюнхене Шольхорн, слова которого цитирует агентство Reuters.

Шольхорн не стал называть конкретную дату, уточнив, что отказ является довольно сложным процессом, однако заверил, что это произойдёт.

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Представитель компании добавил, что Airbus полностью исключила использование титана из России при производстве военных самолётов, но для его замещения в гражданском секторе понадобится некоторое время. При этом компания уже нарастила закупки металла в США и Японии.

Ранее Лайф рассказывал, что в России начали создавать первый гражданский самолёт вертикального взлёта. В компании-разработчике "Эколибри" уточнили, что уже ведутся испытания отдельных систем.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
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