Пеле объяснил, почему оказался в больнице

Легендарный бразильский футболист Пеле опроверг информацию о внеплановой госпитализации и заявил, что проводит в больнице ежемесячный осмотр.

"Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать позитивные сообщения. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение", — написал Пеле в соцсетях.