Пеле объяснил, почему оказался в больнице
Пеле объяснил попадание в больницу ежемесячным визитом
Легендарный бразильский футболист Пеле опроверг информацию о внеплановой госпитализации и заявил, что проводит в больнице ежемесячный осмотр.
"Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать позитивные сообщения. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение", — написал Пеле в соцсетях.
Ранее стало известно, что Пеле внепланово госпитализировали с отёком тела и сердечной недостаточностью. Кроме того, по словам медиков, проведённая в последние месяцы химиотерапия не дала никакого результата, а у Пеле наблюдаются спутанность сознания и осложнения из-за онкологии. В октябре легенде мирового футбола исполнилось 82 года.
ТАСС / ЕРА / SEBASTIAO MOREIRA