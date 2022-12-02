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2 декабря, 04:57

Пеле объяснил, почему оказался в больнице

Пеле объяснил попадание в больницу ежемесячным визитом

Легендарный бразильский футболист Пеле опроверг информацию о внеплановой госпитализации и заявил, что проводит в больнице ежемесячный осмотр.

"Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать позитивные сообщения. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение", — написал Пеле в соцсетях.

Дочь Пеле раскрыла причину экстренной госпитализации "короля футбола"

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Ранее стало известно, что Пеле внепланово госпитализировали с отёком тела и сердечной недостаточностью. Кроме того, по словам медиков, проведённая в последние месяцы химиотерапия не дала никакого результата, а у Пеле наблюдаются спутанность сознания и осложнения из-за онкологии. В октябре легенде мирового футбола исполнилось 82 года.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / SEBASTIAO MOREIRA

Юлия Коновалова

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