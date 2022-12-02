Курс евро впервые с 7 июля поднялся выше 65 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 65 рублей — впервые с 7 июля этого года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 07:04, курс евро прибавлял 1,25%, достигнув 65,2 рубля. Чуть позже европейская валюта замедлила рост и стала стоить 64,9 рубля. Курс доллара не изменился по сравнению с открытием — 61,5 рубля. Что касается курса юаня к рублю, то он снизился на 4,1 копейки и составил 8,683 рубля.