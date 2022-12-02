Соединённые Штаты Америки неоднократно наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры ещё во времена конфликтов в бывшей Югославии, а также в Ираке. Этот факт признал экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден.

Он выступил в роли эксперта в эфире турецкого новостного телеканала TRT World, где обсуждалась нынешняя ситуация на Украине. В диалоге также принял участие первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Как сообщил Карден, Незалежной и её союзникам не следует удивляться тому, что сегодня происходит.