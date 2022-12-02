Экс-сотрудник Госдепа признал, что США бомбили энергообъекты других стран
Экс-советник Госдепа Карден: США наносили удары по энергообъектам в бывшей Югославии и Ираке
Соединённые Штаты Америки неоднократно наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры ещё во времена конфликтов в бывшей Югославии, а также в Ираке. Этот факт признал экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден.
Он выступил в роли эксперта в эфире турецкого новостного телеканала TRT World, где обсуждалась нынешняя ситуация на Украине. В диалоге также принял участие первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Как сообщил Карден, Незалежной и её союзникам не следует удивляться тому, что сегодня происходит.
"Таким образом и мы проводили нашу кампанию против Сербии, как сказал ваш гость, и кампанию "Шок и трепет" против Ирака в 2003 году", — заявил он и выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине путём переговоров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об интервью экс-пресс-секретаря НАТО Джейми Ши от 1999 года. Тогда он оправдывал целенаправленное нанесение ударов по инфраструктуре Югославии, подчеркнула дипломат.
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