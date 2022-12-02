Самодельные патроны и переделанный калашников: ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую в Барнауле
ФСБ задержала владельца подпольной оружейной мастерской в Барнауле
Орудие, изъятое у владельца подпольной оружейной мастерской в Барнауле. Обложка © ФСБ России
Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле владельца подпольной оружейной мастерской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Орудия, изъятые у владельца подпольной оружейной мастерской в Барнауле. Фото © ФСБ России
Задержание владельца подпольной оружейной мастерской в Барнауле. Фото © ФСБ России
Мужчина организовал оружейную мастерскую прямо на чердаке собственного дома. Там он принял потенциального покупателя, которому продал обрез гладкоствольного ружья, патроны, переделанный из охолощённого пистолета ПМ с самодельными патронами и автомат, переделанный из охолощённого автомата Калашникова с патронами.
"Всё вооружение пригодно для стрельбы и представляет опасность", — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в ходе обыска сотрудники спецслужбы обнаружили воздушную винтовку, переделанную в боевую, 50 граммов пороха и 115 патронов разных калибров. Теперь "оружейнику" грозит серьёзное наказание. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". Кстати, ранее он уже был судим, причём по этой же статье.
Ранее Лайф писал, что сотрудники ФСБ России задержали 68 подпольных оружейников в разных областях, у них изъято более 300 единиц огнестрельного оружия. Всего же в рамках операции была прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 28 регионах.