Самодельные патроны и переделанный калашников: ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую в Барнауле

Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле владельца подпольной оружейной мастерской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Орудия, изъятые у владельца подпольной оружейной мастерской в Барнауле. Фото © ФСБ России

Задержание владельца подпольной оружейной мастерской в Барнауле. Фото © ФСБ России

Мужчина организовал оружейную мастерскую прямо на чердаке собственного дома. Там он принял потенциального покупателя, которому продал обрез гладкоствольного ружья, патроны, переделанный из охолощённого пистолета ПМ с самодельными патронами и автомат, переделанный из охолощённого автомата Калашникова с патронами.

"Всё вооружение пригодно для стрельбы и представляет опасность", — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе обыска сотрудники спецслужбы обнаружили воздушную винтовку, переделанную в боевую, 50 граммов пороха и 115 патронов разных калибров. Теперь "оружейнику" грозит серьёзное наказание. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". Кстати, ранее он уже был судим, причём по этой же статье.