Во Владивостоке задержали бывшего вице-мэра Соколову по делу о многомиллионных махинациях

Во Владивостоке задержали бывшего директора департамента Приморья, бывшего вице-мэра города Наталью Соколову. Она подозревается в махинациях с земельными участками, ущерб от которых составил почти 78 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

"По подозрению в совершении преступления задержаны бывший директор Департамента земельных и имущественных отношений Наталья Соколова и действующий сотрудник краевого Министерства земельных отношений Армен Карпетян", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в 2015–2016 годах они без проведения торгов за некоторую сумму предоставили в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива земельный участок площадью 11 410 квадратных метров. При этом плата за землю была несоразмерна площади расположенных на нём 13 капитальных гаражей в 260 квадратов. Таким образом должностные лица нанесли ущерб бюджету Приморского края более чем на 57,8 миллиона рублей.

Однако это был не единичный случай. Второй эпизод выявлен в период с декабря 2015-го по январь 2022 года, когда ущерб составил свыше 20,1 миллиона рублей. Теперь участникам аферы грозит серьёзное наказание. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).