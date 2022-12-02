Twitter вновь заблокирует аккаунт Канье Уэста после заявлений о Гитлере
Илон Маск заявил, что аккаунт Канье Уэста в Twitter вновь заблокируют за нарушение правил
Аккаунт американского рэпера Канье Уэста в "Твиттере" будет вновь заблокирован. Причиной послужило антисемитское интервью американскому конспирологу Алексу Джонсу, в котором рэпер открыто признался в симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Об этом заявил владелец социальной сети американский предприниматель Илон Маск.
"Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против побуждения к насилию. Аккаунт будет заблокирован", — написал Маск в "Твиттере".
Это уже не первая блокировка аккаунта Канье Уэста. Его страница подвергалась бану после серии антисемитских твитов в октябре 2022 года. Аккаунт был восстановлен после того, как социальную сеть приобрёл Маск.
Напомним, ранее телеканал CNN распространил информацию, что американский рэп-исполнитель Канье Уэст якобы является поклонником Адольфа Гитлера и даже намеревался назвать свой альбом в честь главаря нацистской Германии. Накануне на фоне обвинений в антисемитизме музыкант публично заявил, что симпатизирует Гитлеру и "видит в нём хорошее". Также он назвал диктатора "парнем, который изобрёл шоссе и тот самый микрофон", который рэпер использует как музыкант.
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ТАСС / Evan Agostini / Invision / AP