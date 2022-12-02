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2 декабря, 07:28

Twitter вновь заблокирует аккаунт Канье Уэста после заявлений о Гитлере

Илон Маск заявил, что аккаунт Канье Уэста в Twitter вновь заблокируют за нарушение правил

Аккаунт американского рэпера Канье Уэста в "Твиттере" будет вновь заблокирован. Причиной послужило антисемитское интервью американскому конспирологу Алексу Джонсу, в котором рэпер открыто признался в симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Об этом заявил владелец социальной сети американский предприниматель Илон Маск.

"Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против побуждения к насилию. Аккаунт будет заблокирован", — написал Маск в "Твиттере".

Это уже не первая блокировка аккаунта Канье Уэста. Его страница подвергалась бану после серии антисемитских твитов в октябре 2022 года. Аккаунт был восстановлен после того, как социальную сеть приобрёл Маск.

Канье Уэста признали "антисемитом года"

Канье Уэста признали "антисемитом года"

Напомним, ранее телеканал CNN распространил информацию, что американский рэп-исполнитель Канье Уэст якобы является поклонником Адольфа Гитлера и даже намеревался назвать свой альбом в честь главаря нацистской Германии. Накануне на фоне обвинений в антисемитизме музыкант публично заявил, что симпатизирует Гитлеру и "видит в нём хорошее". Также он назвал диктатора "парнем, который изобрёл шоссе и тот самый микрофон", который рэпер использует как музыкант.

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ТАСС / Evan Agostini / Invision / AP

Оксана Попова

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