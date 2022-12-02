Twitter вновь заблокирует аккаунт Канье Уэста после заявлений о Гитлере

Аккаунт американского рэпера Канье Уэста в "Твиттере" будет вновь заблокирован. Причиной послужило антисемитское интервью американскому конспирологу Алексу Джонсу, в котором рэпер открыто признался в симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Об этом заявил владелец социальной сети американский предприниматель Илон Маск.

"Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против побуждения к насилию. Аккаунт будет заблокирован", — написал Маск в "Твиттере".

Это уже не первая блокировка аккаунта Канье Уэста. Его страница подвергалась бану после серии антисемитских твитов в октябре 2022 года. Аккаунт был восстановлен после того, как социальную сеть приобрёл Маск.