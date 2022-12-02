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Опубликовано 2 декабря 2022, 07:47

Рогов заявил, что ВС РФ ударили по месту дислокации украинских войск в Запорожье

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударе российских ВС по расположению украинских войск вблизи города Запорожье, который находится под контролем Киева. Также, по его словам, уничтожена одна из городских подстанций.

"Минувшей ночью уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья, где находилось расположение боевиков Зеленского", цитирует Рогова РИА "Новости".

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А накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Александра Вишнякова
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