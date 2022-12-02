"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 декабря, 07:44

Назван главный цвет 2023 года по версии института Pantone

Институт Pantone назвал "пульсирующий красный оттенок" цветом 2023 года

<p> Цвет Viva Magenta. Обложка © <a href="https://www.pantone.com/color-of-the-year-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pantone</a></p>

Цвет Viva Magenta. Обложка © Pantone

Специалисты американского института цвета Pantone выбрали главный цвет грядущего 2023 года. На этот раз им стал Viva Magenta — "пульсирующий красный оттенок". Об этом сообщили на сайте организации.

Как рассказали в Pantone, Viva Magenta "вибрирует живостью и энергией". По мнению экспертов, данный оттенок уходит корнями в природу и является олицетворением нового "сигнала силы". Он излучает радость, поощряет эксперименты, а также самовыражение.

"Viva Magenta — смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, изобилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового повествования", — указали специалисты.

Стилист объяснила, что о человеке говорит цвет одежды

Стилист объяснила, что о человеке говорит цвет одежды

Ранее Лайф рассказывал, что цветом уходящего 2022 года был Very Peri — оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона. В пресс-службе исследовательского центра сообщили, что он демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность.

Оксана Попова
  • Новости
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров