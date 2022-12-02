Назван главный цвет 2023 года по версии института Pantone

Специалисты американского института цвета Pantone выбрали главный цвет грядущего 2023 года. На этот раз им стал Viva Magenta — "пульсирующий красный оттенок". Об этом сообщили на сайте организации.

Как рассказали в Pantone, Viva Magenta "вибрирует живостью и энергией". По мнению экспертов, данный оттенок уходит корнями в природу и является олицетворением нового "сигнала силы". Он излучает радость, поощряет эксперименты, а также самовыражение.

"Viva Magenta — смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, изобилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового повествования", — указали специалисты.