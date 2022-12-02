Назван главный цвет 2023 года по версии института Pantone
Институт Pantone назвал "пульсирующий красный оттенок" цветом 2023 года
Цвет Viva Magenta. Обложка © Pantone
Специалисты американского института цвета Pantone выбрали главный цвет грядущего 2023 года. На этот раз им стал Viva Magenta — "пульсирующий красный оттенок". Об этом сообщили на сайте организации.
Как рассказали в Pantone, Viva Magenta "вибрирует живостью и энергией". По мнению экспертов, данный оттенок уходит корнями в природу и является олицетворением нового "сигнала силы". Он излучает радость, поощряет эксперименты, а также самовыражение.
"Viva Magenta — смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, изобилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового повествования", — указали специалисты.
Ранее Лайф рассказывал, что цветом уходящего 2022 года был Very Peri — оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона. В пресс-службе исследовательского центра сообщили, что он демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность.