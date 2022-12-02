Следующий штамм ковида будет гораздо опаснее "омикрона", предупредили учёные

Коронавирусная инфекция продолжает бушевать во всём мире и эволюционировать. Как выяснили южноафриканские учёные, новый штамм может вызывать более серьёзные заболевания и стать куда смертоноснее, чем "омикрон". Об этом пишет Bloomberg.

Сотрудники Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в Дурбане провели эксперимент, в ходе которого использовали образцы CoViD-19 пациента с ослабленным иммунитетом, инфицированного ВИЧ. В течение полугода вирус первоначально вызывал тот же уровень слияния и гибели клеток, что и штамм "омикрон" BA.1, однако по мере развития уровни росли и всё больше походили на самую первую версию ковида из Китая.

"Патоген может продолжать мутировать, а новый вариант может вызвать более тяжёлое заболевание и смерть, чем относительно мягкий штамм "омикрон", — резюмирует издание.

Учёные предполагают, что такие штаммы ковида, как "бета" и "омикрон", могли развиться у людей с ослабленным иммунитетом. Таким пациентам нужно много времени, чтобы избавиться от болезни, которая в это время уклоняется от антител и мутирует в организме. Причём эволюция SARS-CoV-2 при длительном инфицировании не всегда приводит к его ослаблению.

"Это может указывать на то, что будущий вариант может быть более патогенным, чем циркулирующие в настоящее время штаммы "омикрон", — считают исследователи.