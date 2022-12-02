Зарубежные компании запретили "дочкам" платить налоги в российский бюджет

Некоторые иностранные компании запретили дочерним предприятиям в России выплачивать налоги. Речь идёт о фирмах, которые начали процесс ликвидации бизнеса. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на экспертов консалтинговой компании "Деловые решения и технологии".

По данным агентства, иностранные компании отказываются от уплаты налогов в российский бюджет, что является нарушением законодательства страны. Стоит заметить, что такое решение ими было принято вопреки разрешению некоторых западных государств выполнять налоговые обязательства, несмотря на рестрикции в отношении Министерства финансов РФ.

Партнёр ДРТ, руководитель группы по разрешению налоговых споров Антон Зыков, признался, что компания получала неоднократные письма от иностранных клиентов с просьбами рассказать им об ответственности, предусмотренной за неуплату налогов и несвоевременную подачу декларации.

Как рассказала менеджер группы по разрешению налоговых споров ДРТ Ирина Барчук, в данной ситуации единственным верным решением для иностранных "дочек" в России будет продолжение подачи необходимой отчётности и декларации. В таком случае федеральная налоговая служба сможет взыскать задолженность самостоятельно.