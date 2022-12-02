Разведка ЛНР сообщила о подготовке к эвакуации командного пункта ВСУ в Артёмовске
Марочко: Украинский командный пункт готов к эвакуации из Артёмовска в ДНР
Украинское командование, находящееся на территории Артёмовска, полностью готово к эвакуации. Причиной для этого послужили успехи российских войск на данном направлении. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
"Положение ВФУ в районе Артёмовска в последнюю неделю значительно ухудшилось. Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации", — сообщил он в беседе с РИА "Новости". Также он добавил, что центральное командование пока не даёт бойцам разрешения для эвакуации.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные значительно продвинулись на Артёмовском направлении. Как рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, союзные силы достигли огневого контроля всех основных дорог. Позднее об успехах на Марьинском и Артёмовском направлениях заявил и врио главы ДНР Денис Пушилин.
Также стало известно, что офицеры украинской армии, которые находятся в районе Артёмовска, испытывают панику из-за отсутствия приказов командиров покинуть город. Как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в связи с успехами российских войск на данном направлении положение ВСУ ухудшается с каждым днём.
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