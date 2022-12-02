Разведка ЛНР сообщила о подготовке к эвакуации командного пункта ВСУ в Артёмовске

Украинское командование, находящееся на территории Артёмовска, полностью готово к эвакуации. Причиной для этого послужили успехи российских войск на данном направлении. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

"Положение ВФУ в районе Артёмовска в последнюю неделю значительно ухудшилось. Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации", — сообщил он в беседе с РИА "Новости". Также он добавил, что центральное командование пока не даёт бойцам разрешения для эвакуации.