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2 декабря, 07:55

На юго-востоке Москвы загорелось судно

На Москве-реке в районе Братеевского моста на юго-востоке столицы загорелось судно, существует угроза людям. Об этом Лайфу сообщает источник.

На юго-востоке Москвы загорелся катер с людьми. Видео © LIFE

По некоторым данным, площадь пожара составляет 15 кв. м, на место выехали бригады экстренных служб. Само судно, как уточняется, находится в 40 метрах от берега. О пострадавших не сообщается.

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Ранее Лайф писал, что в подмосковном Раменском загорелся цех по производству пластика, огонь распространился на площади 450 квадратных метров.

Обложка ©

LIFE

Ирина Фальке

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