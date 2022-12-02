На юго-востоке Москвы загорелось судно

На Москве-реке в районе Братеевского моста на юго-востоке столицы загорелось судно, существует угроза людям. Об этом Лайфу сообщает источник.

На юго-востоке Москвы загорелся катер с людьми. Видео © LIFE

По некоторым данным, площадь пожара составляет 15 кв. м, на место выехали бригады экстренных служб. Само судно, как уточняется, находится в 40 метрах от берега. О пострадавших не сообщается.