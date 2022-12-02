Марочко: В рядах ВСУ выросло число дезертиров после заявления фон дер Ляйен о потерях
В рядах Вооружённых сил Украины выросло число дезертиров после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила потери ВСУ с начала спецоперации. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. По его словам, скандал крайне негативно отразился на морально-психологическом состоянии украинских войск.
"Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций (в рядах ВСУ. — Прим. Лайфа), пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось [число] фактов употребления наркотических и алкогольных веществ", — рассказал Марочко ТАСС.
Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила потери ВСУ с начала спецоперации. По оценке ЕС, эта цифра составила более ста тысяч украинских военных. Видеообращение Ляйен было опубликовано в "Твиттере". Спустя всего несколько часов из ролика пропал отрывок о потерях.
ТАСС / AP / Roman Chop