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Регион
Опубликовано 2 декабря 2022, 08:04
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Марочко: В рядах ВСУ выросло число дезертиров после заявления фон дер Ляйен о потерях

В рядах Вооружённых сил Украины выросло число дезертиров после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила потери ВСУ с начала спецоперации. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. По его словам, скандал крайне негативно отразился на морально-психологическом состоянии украинских войск.

"Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций (в рядах ВСУ. — Прим. Лайфа), пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось [число] фактов употребления наркотических и алкогольных веществ", — рассказал Марочко ТАСС.

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Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила потери ВСУ с начала спецоперации. По оценке ЕС, эта цифра составила более ста тысяч украинских военных. Видеообращение Ляйен было опубликовано в "Твиттере". Спустя всего несколько часов из ролика пропал отрывок о потерях.

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ТАСС / AP / Roman Chop

Александра Вишнякова
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