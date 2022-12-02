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2 декабря, 08:10

МО РФ: Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморье, экипаж катапультировался

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта в Приморском крае. Инцидент произошёл в безлюдном месте, поэтому никаких разрушений нет. Экипаж успел катапультироваться. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

"Экипаж катапультировался. Полёт выполнялся без боекомплекта. Самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", — цитирует ТАСС сообщение.

К месту происшествия направлены вертолёты Ми-8 поисково-спасательной службы.

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А накануне в Армении потерпел крушение двухмоторный самолёт B55, в результате погибли два человека, находившиеся на борту. МЧС республики опубликовало фото с места катастрофы, на которых видно, что от B55 мало что осталось. Позже выяснилось, что погибшие пилоты были гражданами России.

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ТАСС / Донат Сорокин

Александра Вишнякова

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