МО РФ: Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморье, экипаж катапультировался

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта в Приморском крае. Инцидент произошёл в безлюдном месте, поэтому никаких разрушений нет. Экипаж успел катапультироваться. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

"Экипаж катапультировался. Полёт выполнялся без боекомплекта. Самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", — цитирует ТАСС сообщение.

А накануне в Армении потерпел крушение двухмоторный самолёт B55, в результате погибли два человека, находившиеся на борту. МЧС республики опубликовало фото с места катастрофы, на которых видно, что от B55 мало что осталось. Позже выяснилось, что погибшие пилоты были гражданами России.