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2 декабря, 09:01

В США признали, что не хотят войны с Россией

Госсекретарь США Блинкен заявил о нежелании Америки воевать с Россией

Власти Соединённых Штатов Америки не хотят войны с Россией и всячески стараются этого избежать. Такое заявление сделал государственный секретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 2. Кроме того, он сообщил о том, что необходимо не допустить расширения украинского конфликта.

"Для президента [США Джо] Байдена важно избежать расширения конфликта [на Украине]. Напротив, мы хотим его остановить, не расширить. Мы не хотим войны с Россией, особенно нам не нужна третья мировая война, это не то, чего мы добиваемся", — подчеркнул Блинкен.

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Ранее Лайф писал, что США и страны НАТО скорее "оставят" Украину, чем решатся развязать глобальную войну. Как считают западные аналитики, запас американского стратегического ядерного оружия и их союзников уступает вооружению России. НАТО, по мнению авторов, располагает силами, потенциал которых "хуже, чем бесполезный".

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Shutterstock

Оксана Попова

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