В США признали, что не хотят войны с Россией

Власти Соединённых Штатов Америки не хотят войны с Россией и всячески стараются этого избежать. Такое заявление сделал государственный секретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 2. Кроме того, он сообщил о том, что необходимо не допустить расширения украинского конфликта.

"Для президента [США Джо] Байдена важно избежать расширения конфликта [на Украине]. Напротив, мы хотим его остановить, не расширить. Мы не хотим войны с Россией, особенно нам не нужна третья мировая война, это не то, чего мы добиваемся", — подчеркнул Блинкен.