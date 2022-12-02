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2 декабря, 08:56

Медики осмотрели более 23 тысяч детей и подростков в ДНР по поручению Путина

Более 23 тысяч детей и подростков осмотрели медики в рамках поручения президента Владимира Владимировича Путина по проведению в Донецкой Народной Республике профилактических осмотров. Об этом сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Так, за два месяца работы заболевания различной степени тяжести выявили у 14 тысяч маленьких пациентов. Теперь с ними работают специалисты, которые оказывают необходимую высококвалифицированную помощь.

"Благодарен президенту России за такую нужную для новых регионов инициативу — она спасает жизни нашим детям!" — обратился Хоценко к Путину в своём телеграм-канале.

Медосмотры уже прошли в Ждановке и Новоазовском районе. В Старобешевском, Володарском и Амвросиевском районах, городах Харцызск, Торез, Снежное, Шахтёрск, Енакиево и Мариуполь бригады врачей ещё продолжают работу. Всего они осмотрят около 247 тысяч детей ДНР.

В ДНР поступит 15 современных автомобилей с медоборудованием для осмотров детей

В ДНР поступит 15 современных автомобилей с медоборудованием для осмотров детей

Напомним, в начале октября Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах РФ. При этом российский лидер акцентировал, что профосмотры, которые будут проходить с согласия родителей, нужно закончить до конца текущего учебного года.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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