В России появится система возрастной маркировки ПК-игр, схожая с европейской PEGI

Российские власти до конца 2022 года хотят провести ряд мероприятий, связанных с регулированием компьютерных игр, обсуждается внедрение возрастной маркировки. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Речь идёт о запуске системы, аналогичной европейской PEGI (рейтинговая система компьютерных игр и другого развлекательного программного обеспечения), сообщил источник, близкий к одному из профильных министерств.

Минэкономики уже подготовило соответствующие изменения в федеральный проект, они будут направлены на "предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации".

Однако один из участников российского рынка видеоигр считает, что избыточное регулирование может негативно сказаться на всей отрасли и даже поставить под угрозу существование некоторых небольших студий. В беседе с "Коммерсантом" он пояснил, что после внесения соответствующих поправок в ФЗ игровым компаниям придётся "расширять юридические департаменты для проверки разработок".