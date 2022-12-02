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2 декабря, 08:37

В России появится система возрастной маркировки ПК-игр, схожая с европейской PEGI

"Ъ": Компьютерные игры в России получат возрастную маркировку

Российские власти до конца 2022 года хотят провести ряд мероприятий, связанных с регулированием компьютерных игр, обсуждается внедрение возрастной маркировки. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Речь идёт о запуске системы, аналогичной европейской PEGI (рейтинговая система компьютерных игр и другого развлекательного программного обеспечения), сообщил источник, близкий к одному из профильных министерств.

Минэкономики уже подготовило соответствующие изменения в федеральный проект, они будут направлены на "предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации".

Однако один из участников российского рынка видеоигр считает, что избыточное регулирование может негативно сказаться на всей отрасли и даже поставить под угрозу существование некоторых небольших студий. В беседе с "Коммерсантом" он пояснил, что после внесения соответствующих поправок в ФЗ игровым компаниям придётся "расширять юридические департаменты для проверки разработок".

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О подготовке законопроекта, который обяжет производителей видеоигр маркировать их по возрастным ограничениям, стало известно в октябре текущего года. При присвоении маркировки компании будут опираться на мнение экспертов, их реестр будет вести Минцифры, а критерии отбора подготовит Роскомнадзор. Юрист Иван Соловьёв поддержал ужесточение правил выпуска и продажи видеоигр, подчеркнув, что критериями для их допуска на рынок должны стать главный герой, сюжет и методы достижения цели.

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ТАСС / Максим Киселёв

Ирина Фальке
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