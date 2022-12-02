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2 декабря, 08:22

Путин и Лукашенко в пятницу утром провели телефонный разговор

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу утром провели телефонный разговор.

"Да. Сегодня утром два президента провели телефонный разговор", — сообщил официальный представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Ранее Лайф писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств, в частности, намерены обсудить импортозамещение. По словам белорусского президента, эта тема сейчас главная, а 2022 год показал, что страны справятся с этой задачей.

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ТАСС / Гавриил Григоров / POOL

Оксана Попова

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