Более 78% россиян заявили о доверии Путину
Опрос ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют более 78% россиян
Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,1% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Одобряют его работу на посту главы государства 74,1%.
Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 51,6% и 48% соответственно. Поддерживают деятельность партий "Единая Россия" 38,2%, КПРФ — 10,4%, ЛДПР — 8,5%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 6% и "Новые люди" — 4,9%.
Опрос также провёл и фонд "Общественное мнение". Согласно его результатам, Путину доверяют 76% граждан. О недоверии высказались 15% респондентов, а ещё 9% затруднились с ответом. В то же время 77% россиян заявили, что глава государства хорошо работает на посту. Обратное мнение высказали 11% респондентов, а ещё у 12% возникли сложности с ответом.
Ранее Лайф рассказывал, что, по данным ВЦИОМ на 25 ноября, 78,7% жителей России доверяют Путину, а 75% соотечественников одобряют его деятельность. Рейтинг доверия главе государства за неделю вырос на 0,7 п.п, а одобрение его деятельности — на 1,3 п.п.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель