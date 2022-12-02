Более 78% россиян заявили о доверии Путину

Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 51,6% и 48% соответственно. Поддерживают деятельность партий "Единая Россия" 38,2%, КПРФ — 10,4%, ЛДПР — 8,5%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 6% и "Новые люди" — 4,9%.

Опрос также провёл и фонд "Общественное мнение". Согласно его результатам, Путину доверяют 76% граждан. О недоверии высказались 15% респондентов, а ещё 9% затруднились с ответом. В то же время 77% россиян заявили, что глава государства хорошо работает на посту. Обратное мнение высказали 11% респондентов, а ещё у 12% возникли сложности с ответом.