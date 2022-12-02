"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 декабря, 08:46

Более 78% россиян заявили о доверии Путину

Опрос ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют более 78% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,1% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Одобряют его работу на посту главы государства 74,1%.

Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 51,6% и 48% соответственно. Поддерживают деятельность партий "Единая Россия" 38,2%, КПРФ — 10,4%, ЛДПР — 8,5%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 6% и "Новые люди" — 4,9%.

Опрос также провёл и фонд "Общественное мнение". Согласно его результатам, Путину доверяют 76% граждан. О недоверии высказались 15% респондентов, а ещё 9% затруднились с ответом. В то же время 77% россиян заявили, что глава государства хорошо работает на посту. Обратное мнение высказали 11% респондентов, а ещё у 12% возникли сложности с ответом.

Песков назвал "феноменом Путина" высокий уровень доверия граждан президенту

Песков назвал "феноменом Путина" высокий уровень доверия граждан президенту

Ранее Лайф рассказывал, что, по данным ВЦИОМ на 25 ноября, 78,7% жителей России доверяют Путину, а 75% соотечественников одобряют его деятельность. Рейтинг доверия главе государства за неделю вырос на 0,7 п.п, а одобрение его деятельности — на 1,3 п.п.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров