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2 декабря, 09:20

Путин и Лукашенко договорились встретиться в декабре

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе сегодняшней телефонной беседы договорились провести встречу в декабре. Об этом сообщает БелТА.

"Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов", — говорится в сообщении агентства.

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Напомним, сегодня утром президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор. По данным Кремля, лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах. Как уточняют в Минске, Путин и Лукашенко также коснулись темы импортозамещения, реализации союзных программ и сотрудничества в научной сфере.

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ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Александра Вишнякова

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