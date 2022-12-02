Путин и Лукашенко договорились встретиться в декабре

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе сегодняшней телефонной беседы договорились провести встречу в декабре. Об этом сообщает БелТА.

"Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов", — говорится в сообщении агентства.