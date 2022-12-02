Все болезни от нервов: Названы 9 недугов, которые провоцирует затяжной стресс

Фраза "Все болезни от нервов" известна каждому, но не всегда понятна и убедительна. Тем не менее учёные доказали, что эмоциональное и психологическое перенапряжение отражается на нас физически. Именно стрессы, особенно затяжные, являются причиной многих заболеваний. О них рассказала Лайфу кандидат психологических наук Елена Ярикова.

Психолог Елена Ярикова. Фото © LIFE

По словам врача, к самым частым заболеваниям на фоне переживаний относят проблемы с ЖКТ. Внутренние органы, которые находятся в напряжении, не могут полноценно функционировать. Отсюда синдром раздражённого кишечника, проблемы со стулом, расстройство системы пищеварения. Также может обостриться холецистит: при нарушениях работы желчного пузыря происходит застой желчи.

Многих начинают беспокоить головные боли или потеря концентрации, когда организм не может сосредоточиться на объекте тревоги. Поэтому сложно как усваивать новую информацию, так и пользоваться уже известной, отмечает Ярикова. А вот частые мигрени появляются из-за постоянного напряжения мышц. Также у некоторых на фоне стресса возникает аллергия.

"Аллергия сложно поддаётся лечению, так как люди ищут причины во внешних раздражителях, только не внутри. Часто терапия состоит из препаратов, но экзема, дерматит и псориаз могут годами мучить человека. Чаще всего кожные высыпания являются следствием стресса или затяжной безвыходной ситуации, с которой приходится мириться. Так тело обращает на себя внимание, сигналя о неполадках в организме", — объяснила психолог.

Очень часто стресс провоцирует бессонницу. Во время сна мы восстанавливаем психоэмоциональное состояние и нервы, а при систематическом недосыпе нервная система истощается, что ведёт к усталости, раздражительности и снижению работоспособности. Также из-за стресса у человека может появиться лишний вес или, наоборот, пропасть аппетит.

"Существует два типа людей: первые во время стресса вообще не хотят есть, а вторые, наоборот, заедают стресс. Стоит отметить, что ни тот ни другой вариант не несёт пользу здоровью. В первом случае организму недостаёт элементов и "топлива" для того, чтобы жить полноценно, во втором — провоцируется бесконтрольный приём пищи, что приводит к ожирению или появлению диабета второго типа", — отметила Ярикова.

И всё же в любом из этих случаев человеку свойственно прибегать к медикаментозному лечению, тогда как вместо подавления симптомов стоит выявить причины болезни. Таблетки не нужно списывать со счетов — они помогают при обострении и снимают боль. Но если болезнь не отступает, постарайтесь вспомнить, не было ли в вашей жизни серьёзных потрясений и не находитесь ли вы сейчас в состоянии нервного перенапряжения, советует психолог.