В Госдуме предложили создавать генетические паспорта для детей-сирот
Депутат Госдумы Фёдоров предложил создавать генетические паспорта для детей-сирот
Детям-сиротам, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей, при усыновлении могут начать проводить обязательные генетические тесты. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Евгений Фёдоров, пишет RT.
В письме на имя министра просвещения Сергея Кравцова парламентарий напомнил о том, что усыновление — приоритетная форма для устройства детей из этих категорий. Часто бывает, что детские дома не обладают достаточной информацией о родителях, а также о состоянии их здоровья и наследственных болезнях. По словам депутата, специальные генетические тесты для ребят, подлежащих усыновлению, показали бы полную информацию об их состоянии здоровья, а также о мутации генов.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения обязательных генетических тестов и создания генетических паспортов для детей-сирот, подлежащих усыновлению (удочерению)", — указал Фёдоров.
Ранее Лайф писал о том, что более 23 тысяч детей и подростков осмотрели медики в рамках поручения президента Владимира Путина по проведению в Донецкой Народной Республике профилактических осмотров.
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