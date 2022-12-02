В Госдуме предложили создавать генетические паспорта для детей-сирот

В письме на имя министра просвещения Сергея Кравцова парламентарий напомнил о том, что усыновление — приоритетная форма для устройства детей из этих категорий. Часто бывает, что детские дома не обладают достаточной информацией о родителях, а также о состоянии их здоровья и наследственных болезнях. По словам депутата, специальные генетические тесты для ребят, подлежащих усыновлению, показали бы полную информацию об их состоянии здоровья, а также о мутации генов.