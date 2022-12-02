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Регион
Опубликовано 2 декабря 2022, 12:35

В Госдуме предложили создавать генетические паспорта для детей-сирот

Депутат Госдумы Фёдоров предложил создавать генетические паспорта для детей-сирот

Детям-сиротам, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей, при усыновлении могут начать проводить обязательные генетические тесты. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Евгений Фёдоров, пишет RT.

В письме на имя министра просвещения Сергея Кравцова парламентарий напомнил о том, что усыновление — приоритетная форма для устройства детей из этих категорий. Часто бывает, что детские дома не обладают достаточной информацией о родителях, а также о состоянии их здоровья и наследственных болезнях. По словам депутата, специальные генетические тесты для ребят, подлежащих усыновлению, показали бы полную информацию об их состоянии здоровья, а также о мутации генов.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения обязательных генетических тестов и создания генетических паспортов для детей-сирот, подлежащих усыновлению (удочерению)", — указал Фёдоров.

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Оксана Попова
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