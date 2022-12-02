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2 декабря, 10:03

Кремль счёл невозможными переговоры Путина и Байдена при ультиматуме об "уходе с Украины"

Песков заявил о неготовности Кремля к переговорам с США, если их условие — "уход с Украины"

<p>Владимир Путин, Джо Байден. Обложка © Getty Images / Ali Balikci, © Getty Images / Anna Moneymaker</p>

Владимир Путин, Джо Байден. Обложка © Getty Images / Ali Balikci, © Getty Images / Anna Moneymaker

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не готов к переговорам с США, если условием Белого дома является "уход с Украины". Тем не менее российский лидер Владимир Путин в целом был, есть и остаётся открытым для диалога.

Песков напомнил слова американского президента Джо Байдена о том, что переговоры с Россией возможны "только после ухода Путина с Украины". В ответ на вопрос журналиста о том, готов ли к этому Кремль, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Безусловно, специальная военная операция продолжается".

"Но при этом президент Путин был, есть и остаётся открытым для контактов, для переговоров. Конечно, наиболее предпочтительный путь для достижения наших интересов — это мирными, дипломатическими средствами", — добавил представитель Кремля.

Ранее Байден заявил, что не планирует переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время, но готов обсуждать завершение боевых действий на Украине.

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Андрей Бражников

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