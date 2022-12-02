Кремль счёл невозможными переговоры Путина и Байдена при ультиматуме об "уходе с Украины"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не готов к переговорам с США, если условием Белого дома является "уход с Украины". Тем не менее российский лидер Владимир Путин в целом был, есть и остаётся открытым для диалога.

Песков напомнил слова американского президента Джо Байдена о том, что переговоры с Россией возможны "только после ухода Путина с Украины". В ответ на вопрос журналиста о том, готов ли к этому Кремль, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Безусловно, специальная военная операция продолжается".