Мороженое Baskin Robbins начнут продавать в России под новым брендом

Производитель мороженого БРПИ, по лицензии выпускавший лакомство под маркой Baskin Robbins, собирается провести ребрендинг. По данным газеты "Коммерсант", связано это с лишением прав на бренд со стороны американской компании.

"Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins, АО БРПИ (ранее "Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед"), в октябре-ноябре подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE. Надпись выполнена в сине-розовой гамме, бренды регистрируются по классам мороженого и кафе", — уточняет издание со ссылкой на источник.

Управляющий одной из точек Baskin Robbins в Подмосковье рассказал газете, что ребрендинг действительно есть в планах. По его словам, головная компания сообщила об этом около месяца назад — с 1 декабря должна начаться смена вывесок. С изменением бренда себестоимость мороженого может снизиться, однако может измениться и рецептура продукции, заметил он.