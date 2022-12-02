Мороженое Baskin Robbins начнут продавать в России под новым брендом
СМИ: Российский оператор сети Baskin Robbins собирается провести ребрендинг
Производитель мороженого БРПИ, по лицензии выпускавший лакомство под маркой Baskin Robbins, собирается провести ребрендинг. По данным газеты "Коммерсант", связано это с лишением прав на бренд со стороны американской компании.
"Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins, АО БРПИ (ранее "Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед"), в октябре-ноябре подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE. Надпись выполнена в сине-розовой гамме, бренды регистрируются по классам мороженого и кафе", — уточняет издание со ссылкой на источник.
Управляющий одной из точек Baskin Robbins в Подмосковье рассказал газете, что ребрендинг действительно есть в планах. По его словам, головная компания сообщила об этом около месяца назад — с 1 декабря должна начаться смена вывесок. С изменением бренда себестоимость мороженого может снизиться, однако может измениться и рецептура продукции, заметил он.
Ранее Лайф сообщал о закрытии магазинов Lush в России. Компания не смогла организовать поставки в страну даже по параллельному импорту. В общей сложности бренд работал в РФ более 20 лет, всего было открыто 48 магазинов по всей стране.
ТАСС / Михаил Джапаридзе