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2 декабря, 10:08

Германия пообещала Украине семь списанных самоходных зениток Gepard

Spiegel: ФРГ передаст ВСУ семь списанных ЗСУ Gepard

<p>Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Morris MacMatzen</p>

Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Morris MacMatzen

Германия передаст Украине семь списанных зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, пишет Spiegel. Системы планировалось утилизировать, однако позже решено было передать их ВСУ. На данный момент они проходят ремонт у оборонного концерна Krauss-Maffei Wegmann, после чего весной будут поставлены ВСУ. При этом сообщается о дефиците боеприпасов к ним.

"Хотя их запасы [боеприпасов] всё ещё имеются по всему миру, большинство из них было произведено в Швейцарии. Однако Правительство Швейцарии хочет сохранить нейтралитет, поэтому не выдаёт лицензии на экспорт", говорится в материале.

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Лайф писал, что Германия уже передавала Украине 30 ЗСУ Gepard, первые из которых Незалежная получила ещё в августе. Их планируется использовать для защиты критической инфраструктуры от ударов ВС России.

Матвей Шандрыголов

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