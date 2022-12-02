Германия пообещала Украине семь списанных самоходных зениток Gepard

Германия передаст Украине семь списанных зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, пишет Spiegel. Системы планировалось утилизировать, однако позже решено было передать их ВСУ. На данный момент они проходят ремонт у оборонного концерна Krauss-Maffei Wegmann, после чего весной будут поставлены ВСУ. При этом сообщается о дефиците боеприпасов к ним.

"Хотя их запасы [боеприпасов] всё ещё имеются по всему миру, большинство из них было произведено в Швейцарии. Однако Правительство Швейцарии хочет сохранить нейтралитет, поэтому не выдаёт лицензии на экспорт", — говорится в материале.