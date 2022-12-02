Россияне старше 40 лет стали чаще заражаться ВИЧ

На сегодняшний день контингент пациентов с ВИЧ и СПИДом начинает "стареть", рассказал газете "Петербургский дневник" замглавврача по медицинской части Боткинской больницы Владимир Мусатов. По его словам, сегодня в медучреждение регулярно поступают пациенты в возрасте 50, 60 и даже 70 лет, заразившиеся половым путём.

"Мы недавно наблюдали женщину 70 лет, она заразилась половым путём, и это был острый ретровирусный синдром, то есть заражение произошло несколько недель назад. На комиссии сегодня обсуждали клинический случай другой пациентки, 67 лет, у неё сердечно-сосудистая патология и продвинутая стадия СПИДа. Значит, за спиной годы — десять и больше лет с момента инфицирования", — рассказал он.

При этом если раньше болезнь считалась уделом маргиналов, то сегодня доказано, что чаще всего ею заражаются именно половым путём. Общество плохо информировано об этом, что встречается даже среди врачей, говорит Мусатов.

"У меня было двое пациентов — дерматовенеролог и акушер-гинеколог, которые заразились именно так", — заключил он.