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2 декабря, 17:03

В Тель-Авиве прошла акция в память о детях – жертвах агрессии ВСУ в Донбассе

На площади Габима в Тель-Авиве прошла акция "Аллея памяти" в память о детях Донбасса, погибших из-за действий Вооружённых сил Украины (ВСУ). Организатором митинга выступило общественное объединение "Израильский антинацистский фронт".

В Тель-Авиве прошла акция в память о детях Донбасса, погибших из-за действий ВСУ / Видео © LIFE

Люди приходили с флагами России, ДНР и ЛНР, Израиля. С собой у них были свечи и детские игрушки. Там же установили стенды и плакаты с фотографиями погибших в Донбассе детей и сведениями о конфликте в этом регионе. На акции читали стихи, говорили о страданиях жителей ДНР и ЛНР на русском и на иврите.

"Мы решили выйти сюда по одной простой причине — мы должны рассказать людям правду, потому что, к сожалению, на дороге правды стоит так много препон, её невозможно услышать в иностранных СМИ, её невозможно услышать в израильских СМИ, её невозможно прочесть в соцсетях, поэтому мы решили выйти и, насколько хватит наших сил, сказать эту правду", — объяснил один из руководителей "Израильского антинацистского фронта" Борис Дрейцер.

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А на Марсовом поле рядом с Эйфелевой башней в Париже ранее прошёл митинг солидарности с Донбассом. Участники выступили против финансирования Украины за счёт французских налогоплательщиков.

Обложка ©

LIFE

Андрей Бражников

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