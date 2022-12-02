"Предателей нигде не любят": Захарова указала на тщетные попытки "Дождя" понравиться Латвии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Латвии Артиса Пабрикса о том, что журналистов телеканала "Дождь"* пора выгнать из страны.

"Ой, как нехорошо получилось. Ждём приступ биполярочки у ПАСЕ и ОБСЕ. Не помогла "Дождю" сдача Коростелёва? Причём надо было видеть, как его коллеги феерически слили. Супруга главного редактора "Дождя", она же главная по новостям на канале, Екатерина Котрикадзе** сдавленным голосом сообщила в эфире, что журналист Коростелёв позволил мнение, которое могло создать двойственное ощущение о позиции канала", — написала дипломат.

Захарова добавила, что у "Дождя", как оказалось, "есть одно мнение, которого обязан придерживаться каждый корреспондент". Она также указала, что "размещение гей-символики телеканал не спасло", а перекрашенная в радужные цвета "Ж" (как символ телеканала) сейчас уже никого не удивит. Дипломат с иронией констатировала, что сотрудников канала не выручили и подписанные "бумажки о лояльности местным спецслужбам".

"Запомните, предателей нигде не любят", — подытожила Захарова.

Ранее Лайф писал, что телеканал оштрафовали на десять тысяч евро и пригрозили закрытием за изображение Крыма в составе РФ. Как уточнил глава Национального совета Латвии по СМИ Ивар Аболиньш, после следующего нарушения лицензию "Дождя" в стране аннулируют, поскольку это второе "серьёзное нарушение" за последние месяцы. Телеканал "Дождь" получил лицензию на трансляцию в Латвии 6 июня. Также за слова о помощи российским военным сегодня был уволен ведущий Алексей Коростелёв.