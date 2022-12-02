Ведущего телеканала "Дождь" уволили за слова о помощи российским военным

"Дождь"* прекратил сотрудничество с телеведущим Алексеем Коростелёвым после его слов в прямом эфире о российских военнослужащих, сообщила ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе**. Накануне журналист сказал, что телеканал сможет помочь бойцам ВС России с оснащением на фронте.

Как заявила Котрикадзе, "фраза эта ошибочная и категорически неприемлемая для всей редакции". Она добавила, что из-за слов Коростелёва у зрителей "сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения Российской армии", но это не так.

Тем временем в Латвии телеканал оштрафовали на 10 тысяч евро и пригрозили закрытием за изображение Крыма в составе РФ. Как уточнил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш, после следующего нарушения лицензию "Дождя" в стране аннулируют.

"Национальный совет по СМИ назначил телеканалу "Дождь" штраф в размере 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где <...> Крым отмечен как территория России, и за то, что Российскую армию назвали "наша армия", — написал Аболиньш в "Твиттере". По его словам, это уже второе "серьёзное нарушение" за последние месяцы.

Ранее поддержавший СВО рэпер Schokk попросил политубежища в РФ из-за преследования в Европе. По словам артиста, заведённое в его отношении уголовное дело было передано в Верховный следственный комитет Германии.