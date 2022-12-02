5 лет тюрьмы и штраф: В Евросоюзе придумали наказание за обход антироссийских санкций

Обход европейских санкций против России предложили внести в список уголовных преступлений ЕС. В соответствии с новыми правилами физлицам может грозить наказание в виде пяти лет тюремного заключения, а юрлицам — штраф в размере 5% от общего оборота компании за год. Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

"Нарушение санкций ЕС — серьёзное уголовное преступление. Предлагаемая директива установит одинаковый уровень наказаний во всех государствах-членах, закрывая тем самым существующие правовые лазейки и повышая сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС", — говорится в документе.

За нарушение антироссийских санкций Еврокомиссия предлагает установить "общие базовые стандарты наказаний". Так, "в зависимости от правонарушения" одной из максимально жёстких мер в отношении граждан ЕС станет лишение свободы на срок не менее пяти лет.

"Компании могут быть подвергнуты штрафу в размере не менее 5% от общего мирового оборота юридического лица (компании) за год, предшествующий решению о штрафе", — добавили в ЕК.