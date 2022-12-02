Психология англосаксов не подразумевает соблюдения принятых договорённостей, заявил Лайфу депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он процитировал русского генерала Алексея Вандама (Едрихина), который ещё давно обозначил их суть.

"Хуже войны с англосаксами может быть только мир с англосаксами. Потому что во время мира они не прекращают действия против тебя, они продолжают тебя обворовывать, шарить у тебя по карманам, стрелять тебе в спину. Ты-то думаешь, что мир с ними, — и отвернулся, а они в это время нож тебе в спину втыкают, ведут переговоры с вашими врагами", — привёл он слова генерала.

При этом, по словам депутата, сами заявления Запада о возможном мире говорят не только об успехах России, но и том, что там хотят остановить продвижение ВС РФ, дабы дать Украине передышку и оснастить её новым оружием. Матвейчев добавил, что это лишь подтверждает необходимость полного освобождения Донбасса и новых территорий.