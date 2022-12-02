В Госдуме заявили о недопустимости переговоров с Западом
Депутат Матвейчев: Призыв Запада к переговорам говорит об успехах РФ
Психология англосаксов не подразумевает соблюдения принятых договорённостей, заявил Лайфу депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он процитировал русского генерала Алексея Вандама (Едрихина), который ещё давно обозначил их суть.
"Хуже войны с англосаксами может быть только мир с англосаксами. Потому что во время мира они не прекращают действия против тебя, они продолжают тебя обворовывать, шарить у тебя по карманам, стрелять тебе в спину. Ты-то думаешь, что мир с ними, — и отвернулся, а они в это время нож тебе в спину втыкают, ведут переговоры с вашими врагами", — привёл он слова генерала.
При этом, по словам депутата, сами заявления Запада о возможном мире говорят не только об успехах России, но и том, что там хотят остановить продвижение ВС РФ, дабы дать Украине передышку и оснастить её новым оружием. Матвейчев добавил, что это лишь подтверждает необходимость полного освобождения Донбасса и новых территорий.
Лайф писал, что Кремль считает невозможным переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена на условии ухода ВС РФ с Украины. При этом Москва остаётся открытой для дипломатического решения конфликта.
LIFE / Павел Баранов