Удалять нельзя оставить: Отоларингологи поставили точку в вечном споре об аденоидах у детей

В 1960-е годы аденоиды детям удаляли чаще, чем сейчас. Отношение к этой операции было значительно проще, и взрослые, которые сейчас боятся докторов, помнят, как проходила процедура: ребёнка везли к доктору, на приёме держали голову и уговаривали открыть рот. Когда следует удалять у ребёнка миндалины (аденоиды), а когда — нет, Лайфу рассказали врачи-отоларингологи Юрий Талалайко и Ирина Славинская.

Из-за представлений об ужасах такой операции у многих со временем сформировалось к ней негативное отношение, появилась тактика "перерасти" аденоиды, объяснил Талалайко. Сейчас медицина перешла на качественно новый уровень.

Сами по себе аденоиды — это не болезнь, а непарные носоглоточные миндалины. Операция нужна тогда, когда увеличенные миндалины воспалены и приводят к проблемам со здоровьем у ребёнка. При этом далеко не всем детям с гипертрофией аденоидов показано удаление, но если врач рекомендует операцию, то стоит прислушаться к его совету.

Как отмечает Славинская, задуматься об удалении аденоидов нужно в случае затруднения носового дыхания, храпа и остановки дыхания во сне, частых отитов или снижения слуха. Также должны насторожить головная боль, рассеянность, энурез и нарушение роста лицевого черепа (деформация верхней челюсти).

Для выявления проблемы лучше прийти с ребёнком на приём к отоларингологу, но нужно помнить, что при рутинном осмотре точный диагноз не поставят. Для этого потребуется эндоскопия полости носа, рентгенография или КТ носоглотки. Также важно проверить слух: из-за увеличенных миндалин страдает в первую очередь именно он.

Сегодня такая операция проходит под общим наркозом, поскольку это самый безопасный метод анестезии: ребёнок будет спать и ничего не почувствует. Многие малыши даже не понимают, зачем приходили в клинику, а родители видят положительный эффект уже в первый день.