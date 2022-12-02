Новак назвал театром абсурда желание Польши закупить российскую нефть

Намерение Польши закупать российскую нефть в следующем году является не чем иным, как театром абсурда. Так вице-премьер России Александр Новак прокомментировал действия Варшавы на нефтегазовом рынке.

Ряд СМИ ранее опубликовал информацию о том, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen может продолжить закупки российской нефти. По некоторым данным, ею уже подана заявка на поставку 3 миллионов тонн топлива по нефтепроводу "Дружба" в 2023 году.

"Это мы из СМИ только смотрим. Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются", — сказал он журналистам.