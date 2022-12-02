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2 декабря, 12:09

Новак назвал театром абсурда желание Польши закупить российскую нефть

Намерение Польши закупать российскую нефть в следующем году является не чем иным, как театром абсурда. Так вице-премьер России Александр Новак прокомментировал действия Варшавы на нефтегазовом рынке.

Ряд СМИ ранее опубликовал информацию о том, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen может продолжить закупки российской нефти. По некоторым данным, ею уже подана заявка на поставку 3 миллионов тонн топлива по нефтепроводу "Дружба" в 2023 году.

"Это мы из СМИ только смотрим. Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются", — сказал он журналистам.

Примечательно, что Варшава неоднократно заявляла, что не собирается продолжать какое-либо сотрудничество с Москвой, в том числе экономическое. Как известно, эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти вступит в силу уже 5 декабря. Однако транспортировок по "Дружбе" ограничения не коснутся, поскольку трубопровод не находится под санкциями.

Россия не ожидает снижения экспорта нефти после введения эмбарго

Россия не ожидает снижения экспорта нефти после введения эмбарго

Ранее агентство Bloomberg сообщало о тупиковой ситуации в обсуждении ценового потолка на нефть из РФ. Позже выяснилось, что Польша выступила за кардинальное снижение допустимой цены — до 30 долларов за баррель. 28 ноября стало известно о провале очередного раунда переговоров по теме, а 30 ноября появилась информация о новом ценовом лимите — в 60 долларов за баррель.

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ТАСС / Елена Афонина

Оксана Попова

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