Новак назвал театром абсурда желание Польши закупить российскую нефть
Намерение Польши закупать российскую нефть в следующем году является не чем иным, как театром абсурда. Так вице-премьер России Александр Новак прокомментировал действия Варшавы на нефтегазовом рынке.
Ряд СМИ ранее опубликовал информацию о том, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen может продолжить закупки российской нефти. По некоторым данным, ею уже подана заявка на поставку 3 миллионов тонн топлива по нефтепроводу "Дружба" в 2023 году.
"Это мы из СМИ только смотрим. Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются", — сказал он журналистам.
Примечательно, что Варшава неоднократно заявляла, что не собирается продолжать какое-либо сотрудничество с Москвой, в том числе экономическое. Как известно, эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти вступит в силу уже 5 декабря. Однако транспортировок по "Дружбе" ограничения не коснутся, поскольку трубопровод не находится под санкциями.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о тупиковой ситуации в обсуждении ценового потолка на нефть из РФ. Позже выяснилось, что Польша выступила за кардинальное снижение допустимой цены — до 30 долларов за баррель. 28 ноября стало известно о провале очередного раунда переговоров по теме, а 30 ноября появилась информация о новом ценовом лимите — в 60 долларов за баррель.
ТАСС / Елена Афонина