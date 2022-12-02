Киев уличили в попытке одурачить бойцов ВСУ из-за лжи о захвате города Пологи

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг вбросы Киева о якобы захвате ВСУ города Пологи. Заявления украинской стороны об отсутствии в регионе воды и света также не соответствуют действительности.

"Проукраинские информационные ресурсы несколько дней распространяют ложную информацию, что якобы город Пологи захвачен ВСУ, что из Михайловки и Васильевки эвакуируют администрацию и жителей, что в Запорожской области нет света и воды. Надеюсь, всем понятно, что это фантазии пропагандистской машины Киева, работающей с единой целью — внести дестабилизацию в нашу мирную жизнь, посеять панику", — написал глава региона в своём телеграм-канале.