Киев уличили в попытке одурачить бойцов ВСУ из-за лжи о захвате города Пологи
Врио губернатора Запорожской области Балицкий опроверг вбросы о захвате ВСУ города Пологи
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг вбросы Киева о якобы захвате ВСУ города Пологи. Заявления украинской стороны об отсутствии в регионе воды и света также не соответствуют действительности.
"Проукраинские информационные ресурсы несколько дней распространяют ложную информацию, что якобы город Пологи захвачен ВСУ, что из Михайловки и Васильевки эвакуируют администрацию и жителей, что в Запорожской области нет света и воды. Надеюсь, всем понятно, что это фантазии пропагандистской машины Киева, работающей с единой целью — внести дестабилизацию в нашу мирную жизнь, посеять панику", — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Балицкий подчеркнул, что киевская сторона пытается одурачить своих же бойцов, которых иностранные кураторы ежедневно посылают на смерть. Он призвал всех отписаться от украинских пабликов, чтобы не быть одураченными пропагандистами из Незалежной.
Ранее Министерство обороны РФ подтвердило информацию об освобождении посёлка Курдюмовка. Глава ДНР Денис Пушилин уже пояснил, что это имеет стратегическое значение, поскольку Курдюмовка предоставляет российским военным "выход на артёмовскую трассу". А освобождение населённых пунктов Андреевка и Перше Травня союзными войсками даёт возможность полностью перекрыть пути снабжения ВСУ.
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