ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в ДНР

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184 районах, а также пункт временной дислокации иностранных наёмников в населённом пункте Часов Яр Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Всего же ВС РФ нанесли удары по семи пунктам управления противника в районах Синьковки, Кругляковки Харьковской области, Дибровы, Водяного, Пречистовки, Константиновки в ДНР и Щербаков в Запорожской области.