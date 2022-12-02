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2 декабря, 10:56

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в ДНР

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184 районах, а также пункт временной дислокации иностранных наёмников в населённом пункте Часов Яр Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Всего же ВС РФ нанесли удары по семи пунктам управления противника в районах Синьковки, Кругляковки Харьковской области, Дибровы, Водяного, Пречистовки, Константиновки в ДНР и Щербаков в Запорожской области.

ВС РФ высокоточными ракетами поразили пункт временной дислокации наёмников "иностранного легиона"

ВС РФ высокоточными ракетами поразили пункт временной дислокации наёмников "иностранного легиона"

А 1 декабря Игорь Конашенков сообщил о поражении трёх пунктов дислокации иностранных наёмников на территории Донецкой Народной Республики в районе Славянска.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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