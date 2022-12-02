Банки предоставили военным и их семьям более 100 тысяч кредитных каникул
ЦБ: Банки предоставили участникам СВО и их семьям свыше 100 тысяч кредитных каникул
Свыше 100 тысяч кредитных каникул было предоставлено российским военнослужащим и членам их семей. Сумма составила 45,4 миллиарда рублей, следует из сообщения Банка России.
"По состоянию на 1 ноября банки предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тысяч кредитных каникул на общую сумму 45,4 миллиарда рублей. Мониторинг Банка России показывает, что в целом банки смогли оперативно внедрить механизм предоставления кредитных каникул участникам СВО", — говорится в заявлении.
По данным регулятора, Центробанк при этом получил около 750 обращений граждан. По большей части они касались вопросов о порядке предоставления каникул.
Ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о запрете ареста средств на счетах участников СВО. Вносимые ЕР коррективы коснутся и счетов индивидуальных предпринимателей.
LIFE / Владимир Суворов