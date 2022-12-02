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2 декабря, 10:49

Банки предоставили военным и их семьям более 100 тысяч кредитных каникул

ЦБ: Банки предоставили участникам СВО и их семьям свыше 100 тысяч кредитных каникул

Свыше 100 тысяч кредитных каникул было предоставлено российским военнослужащим и членам их семей. Сумма составила 45,4 миллиарда рублей, следует из сообщения Банка России.

"По состоянию на 1 ноября банки предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тысяч кредитных каникул на общую сумму 45,4 миллиарда рублей. Мониторинг Банка России показывает, что в целом банки смогли оперативно внедрить механизм предоставления кредитных каникул участникам СВО", — говорится в заявлении.

По данным регулятора, Центробанк при этом получил около 750 обращений граждан. По большей части они касались вопросов о порядке предоставления каникул.

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Ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о запрете ареста средств на счетах участников СВО. Вносимые ЕР коррективы коснутся и счетов индивидуальных предпринимателей.

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LIFE / Владимир Суворов

Ирина Фальке

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