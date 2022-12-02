Облачное "одеяло" спасёт москвичей от ночных морозов

Ночные морозы в Москве пошли на спад, причиной тому стало облачное "одеяло". О погодных изменениях рассказал в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что сегодня на главной метеостанции столицы минимальная температура воздуха составила минус 12,6 градуса. Это более чем на градус выше значений за предыдущие сутки. Такая тенденция сохранится и в последующие дни.

"Свой положительный вклад в ослабление морозов внесёт облачность, тонкой пеленой надвигающаяся с запада. Облачное "одеяло" уменьшит ночное выхолаживание, а вот изменение дневных температур будет менее заметным", — написал Леус.

Но, несмотря на это, в Подмосковье морозы усилились. Лидером стал "полюс холода" региона — посёлок Черусти, где температурный минимум дня составил минус 20,9 градуса. Это на 0,3 градуса ниже, чем было в четверг в Электростали, уточнил синоптик.