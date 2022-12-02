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2 декабря, 10:30

Зеленский запретил "связанные с Россией" религиозные организации

Зеленский утвердил проект СНБО о запрете связанных с Россией религиозных организаций

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны об ограничительных мерах в отношении представителей ряда религиозных организаций якобы за "связи с Россией". Соответствующий указ главы государства размещён на его сайте.

"Ввести в действие решение СНБО Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — сказано в документе.

Список организаций ещё не опубликован. Указом Зеленский поручил кабмину в течение двух месяцев вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о запрете религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ". СБУ, полиции и другим силовым органам предписано активизировать меры по выявлению и противодействию "подрывной деятельности" российских спецслужб в религиозной среде на Украине.

Депутат Рады Алексей Гончаренко прокомментировал указ. Он заявил, что партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" уже подала проект закона о запрете в Незалежной РПЦ и подвластных ей организаций. Документ также предусматривает расторжение с УПЦ МП всех договоров аренды церквей, лавр и т.д.

Зеленский анонсировал меры по запрету связанных с Россией религиозных организаций

Зеленский анонсировал меры по запрету связанных с Россией религиозных организаций

Лайф писал, что 22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, что было позже объяснено поисками "ячейки Русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия". А Рада зарегистрировала законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency

Андрей Бражников

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