Зеленский запретил "связанные с Россией" религиозные организации

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны об ограничительных мерах в отношении представителей ряда религиозных организаций якобы за "связи с Россией". Соответствующий указ главы государства размещён на его сайте.

"Ввести в действие решение СНБО Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — сказано в документе.

Список организаций ещё не опубликован. Указом Зеленский поручил кабмину в течение двух месяцев вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о запрете религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ". СБУ, полиции и другим силовым органам предписано активизировать меры по выявлению и противодействию "подрывной деятельности" российских спецслужб в религиозной среде на Украине.